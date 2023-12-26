曼迪傳播即日起在高雄夢時代8樓時代會館舉辦《動漫嘉年華！冬之祭》，邀請喜愛動漫的朋友一同前來！集結愛與夢想都要棋逢對手的《戀與製作人》、女力團結不孤單的《孤獨搖滾!》、經典不敗話題滿載的《火影忍者動畫20週年紀念》、真相永遠只有一個的《名偵探柯南》超過千款台／日版周邊精品，以及大家都是自由的《進撃的巨人日版線上展會》限定品，民眾想要這裡通通有！
超人氣戀愛手機遊戲《戀與製作人》現身高雄夢時代！現場精心策劃專屬4大主題區，包含「維納斯之吻」、「2023年生日」系列的周棋洛、李澤言、白起、許墨與凌肖主題牆，一窺「他」的私密貼身資訊；以「不朽」系列為主題、呈現冷洌氛圍的5位角色拍照區，邀你與「他」共創精彩瞬間，拍照打卡即可獲得限量明信片！還有「戀與愛世界」超Ｑ版集章，歡迎所有玩家攜帶喜愛的小本子前來蒐集；以及專為角色性格與特色所調製的「維納斯之吻」香水展示，邀請玩家前來享受屬於「他」的甜蜜氣味。此外，全新兩大主題「不朽」、「禁忌之海」扭蛋拼圖也將同步推出，讓你收好、收滿。現場消費滿額即可獲得精美好禮或特製桌曆（內含虛寶序號），讓「他」陪你攜手共度2024每一天。
《曼迪動漫嘉年華！冬之祭》集結超過千款台／日版周邊精品。2023超人氣「團結Band」再度結集，4人集合到位的壓克力墜飾立牌組、身著團Ｔ或校服的小孤獨絨毛、需要讚啊啊啊的小孤獨Ｔ恤等，都是身為社恐非收不可的絕妙精品。2024劇場版即將啟動，快把握《名偵探柯南：黑鐵的魚影》壓克力場景組、眼鏡布、帆布小提袋等專屬周邊的收藏機會。更多熱門周邊精品詳細資訊，請密切注意曼迪傳播官網及臉書公告！
【特別企劃活動】
★12／16（六）～2024／02／18（日）活動期間單筆消費滿800元（含）、1500元（含）、2500元（含），分別即可獲得對應「動漫精品」乙份。可累贈，數量有限送完為止。
★加碼贈！12／16（六）～2024／02／18（日）活動期間購買《戀與製作人》商品，單筆消費滿$920（永久愛你），即可抽精美好禮一份。可累贈，數量有限送完為止。
★加碼贈！12／16（六）～2024／02／18（日）活動期間購買《戀與製作人》商品單筆消費滿$1,314（一生一世），即送戀與製作人桌曆一份（內含虛寶序號）。可累贈，數量有限送完為止。
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