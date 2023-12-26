這幾年物價、房價飆漲，年輕人低薪問題一再被提及。長期在財政委員會的立委羅明才質詢時曾說，「幣圈一天，人間十年」，因為科技網路發展千變萬化、非常快速。他表示，應好好思考如何監管虛擬貨幣，讓正派公司有規範可循，扶植這個行業使其蓬勃發展，也能增加年輕人的就業機會，現在正是很好的時機去推動讓台灣成為「亞洲區塊鏈中心」。
羅明才認為，年輕人低薪，而小企業或年輕人手無寸鐵的怎麼往上爬？長期下來，台灣的年輕人生活都有困難，更無法奢望買房，這是「動搖未來國本」的問題。也因如此，立法院多年前曾發起組成跨黨派區塊鏈平台協會，協會目標主要支持台灣年輕人有參與虛擬貨幣這個新興行業的機會，自己也受邀參加。
他說，記得當時比特幣才五、六千美元左右，所以質詢時有要求央行多了解新興的金融科技，甚至請其考慮將外匯存底納入一些虛擬貨幣。
羅明才強調，對區塊鏈一直持開放鼓勵的態度，為什麼要把年輕人的路全部封死？台灣不做，全世界都在做，台灣相關單位沒辦法做好良善的管理，反而造成民間詐騙案件層出不窮。其實虛擬貨幣不是罪也不是錯，而是該好好思考如何監管，讓正派公司有規範可循，應該推動讓台灣成為「亞洲區塊鏈中心」。
羅明才這幾年來已多次質詢行政院院長，究竟台灣虛擬貨幣主管機關為何。他說，當時央行與金管會皆回答，虛擬貨幣是非金融性商品，主管機關應是經濟部。
如今，大環境不好、不肖業者吸金詐騙案頻出，羅明才說，行政院於3月指定金管會擔任具金融投資或支付性質虛擬資產平台的主管機關，金管會已訂立「管理虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）指導原則」，已有26家虛擬貨幣業者完成申報洗錢防制法遵聲明。
羅明才希望，能持續扶植創造年輕人價值的產業，鼓勵區塊鏈蓬勃發展，完善虛擬貨幣相關產業發展的法制環境。
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