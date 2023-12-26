三商家購（2945）26日舉行法說會，總經理邱光隆表示，在品類調整，以及增加販售咖啡門市、蝦皮店到店、Uber Eats外送等延伸性服務營收，2023年前三季毛利率25.62％，較去年同期提升近1個百分點。累計前三季EPS 1元，已超越去年同期的0.38元。

展望12月，三商家購指出，入冬以來遇到霸王級寒流，也帶動消費成長，另外歲末年終，耶誕檔期、聚會聚餐、尾牙的特殊性消費需求，還有提前啟動的春節圍爐年菜預購等，全力衝刺最後一個月業績。

邱光隆表示，今年獲利成長，將依「業績獎金分紅、績效考核獎金」發放近億元給員工，並預計於2／5提前入帳，讓員工提前置辦年貨好過年。也同時預告三商家購旗下美廉社、心樸市集、三友藥妝（Tomod's特美事）合併舉辦尾牙及春酒，2024年1月尾牙活動，3月分別於台北及台中舉辦春酒宴，重砸超過500萬犒賞員工！

除了年終獎金，邱光隆指出，自2024年3月1日起，門市通過試用期員工全面調薪7％-9％，起薪從原本28,000元將調漲7％，店長調幅達9％，優秀店主管更破40,000元，其他還有獎金等相關福利，另外公司還提撥年度近千萬的專案獎金，要勉勵第一線員工，力拚2024營收。

對於2024年營運前景，邱光隆表示，明年展店不求速度，要優化精進商品結構，包含自有品牌、自辦進口商品，零售導入藥妝商品等等，2023年「美廉社」店家數達811家，明年預計擴增100家加盟店，含直營店輔導轉加盟店，另外規劃改裝100家店，提供更完善的消費環境，其他則維持既有店數；「Tomod's特美事」目標年度展店12家，並規劃開放加盟；「心樸市集」，正式啟動連鎖展店模式，目標10家門市；美廉社線上購物「Go美廉」，2024年度規劃開放，網路訂購後，可到店取貨、線下商品與線上同步販售、導入Tomod's特美事商品等多項服務，並分階段進行，各品牌皆增強營運動能，看好2024年第一季表現。