新青安貸款從今年8月開始，助攻高雄預售屋走揚，市場最近並傳出許多調任高雄工程師的購屋訊息，京城建設（2524）發言人周敬恆26日法說表示，此一購屋需求可望持續到台積電高雄廠開始運轉，加上央行進一步調升利率的可能性大為降低，因此，2024年高雄房市「審慎樂觀」，不過，市場仍以小坪數的首購宅為主流。

他說，高雄市的預售屋成交量，2021年8月為766戶，2022年8月因受疫情影響成交量為342戶，但今年8月再回升至798戶，除了市場景氣回暖，更重要的是，新青安貸款上路，而且政策將持續到2026年，成為帶動購房需求的主要關鍵。

周敬恆指出，京城建設第三季單季毛利率為46.54％，比較去年同期48.89％稍微下降，主要入帳個案為馥之森、京城天贊、逸文苑、京城大苑、美術皇居等個案，今年9月份的平均銷售單價46.88萬元，創歷史次高，僅低於2022年10月的每坪92萬元，因該月入帳集中在店面。

他說，京城建設目前的土地庫存量為29,827坪，2024年線上銷售個案有京城天贊、京城凱悅、鉅誕、時尚京城、京城大苑、美術皇居、逸文苑、以及新完工的馥之森，預售個案有世界心，該案預計2024年6月完工。

對於明年高雄房市，周敬恆認為「審慎樂觀」，他說，國際局勢在俄烏戰爭未止之際，又來了以巴戰爭，雖然沒有造成國際能源大漲，卻已形成了國內外經濟疲軟走勢，在美國通貨膨脹得到控制背景下，利率應不致再創高，房地產景氣展望可持續好轉。

在通膨得到控制後，央行進一步調升利率的可能性大為降低，且新青安貸款延續至2026年，也有利於繼續壓低首次購屋成本，刺激首購族的買房意願。

周敬恆指出，台積電高雄設廠，目前仍如期施工中，最近市場已傳出許多調任高雄工程師購屋訊息，此一購屋需求可望持續到台積電高雄廠開始運轉。

至於建築產品，周敬恆認為，小坪數產品將持續當道，因為，台灣高水平房價並沒有對買房需求，帶來顯著的壓抑，購屋者以降低坪數，減輕購屋負擔的趨勢相當明顯，此一背後的原因，應來自於台灣家庭朝向購買「小屋趨勢」的改變，也是迫於購買力的現實條件。

他說，由於2025年碳費課徵上路，除了鋼筋、鋼構及水泥首當其衝之外，包括磁磚、鋁銅等各類建材，甚至電費，都可能陸續附加碳排費用，營建成本勢必要再上揚。

整體而言，政府的打房政策，把許多小建商趕出市場，減少房屋供給，加上建築成本因為碳費、通膨及其他因素，房價要下修更是有難度，且市場需求仍在，周敬恆表示，2024年市場可望慢慢走出政府政策影響，成交量應可放大、成交價格有撐。