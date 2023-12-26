中選會舉辦的第二場總統政見會，侯柯賴三人針對能源政策相互交鋒，尤其核能問題，民進黨總統侯選人賴清德表示， 2025非核家園並不是蔡英文強力把可以運轉的核電終止，而是因為法律規定，最後一個機組就是核三廠的第二號機組，必須要在2025年期中停止運轉，這是法律規定。還好蔡英文因應局勢，推動綠能產業發展，否則今天會更慘。
賴清德也批兩位市長，都曾說過「如果核電沒有安全，就沒有核電；核廢料沒有去處，就沒有核電。」現在選總統的時候態度完全改變，「你們當初所講的這些條件都已經改變了嗎？」
另外COP28 所謂談到2050年核電要三倍，賴清德強調，這並不是大會的共識，是有人提出這樣的主張，但不是大會的共識，大會的共識是，再生能源要增加兩倍，用電效率要增加一倍，這才是大會的共識，
賴清德說，侯柯二人今天不是只有要核一、核二、核三要延役，且不約而同，核四通通都要重啟。但核四公民投票已經通過了否決案，今天在這個場合上，說還要再重啟核四，那把那個公民投票的法律效力，置放於何地？
賴清德也針對政見會時新興核能科技談話澄清表示，當初之所以說，沒有把新興的核能科技算在內，因為他的任期兩任也才八年，新興的核能技術什麼時候可以成熟問世，這個是不知道的，所以才說，必須要考量到他的任期只有八年，並不是說他的能源政策的規劃只限於八年，他也希望柯市長，柯主席不要誤會。
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