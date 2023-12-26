大陸擁有14億人口，過去常有人說，任何數字乘以14億就會變很大，不過，財信傳媒董事長謝金河今（26）日發文指出，因缺乏資本市場退出機制，在價格戰的情況下，今年大陸的養豬產業幾乎變成殺戮戰場；他更提到，大陸養豬場善用科技，台灣1家晶圓大廠總座也趨之若鶩前往大陸養豬，但經過一輪殺價，不知是否受影響。
謝金河今日以「養豬養成殺戮戰場」一文分析大陸養豬產業當前的環境。謝金河表示，大陸有14億人，理論上每一家企業都會賺錢才對；但因為缺乏資本市場的退出機制，任何再大的產業，也很可能殺到每一家都賠錢，他點名，今年大陸的養豬產業幾乎變成殺戮戰場。
盤點大陸牧原、新希望、溫氏等前三大養豬企業，前三季都呈現虧損；其中，牧原虧18.18億人民幣，新希望虧38.62億人民幣，溫氏股份虧44.94億人民幣；三大豬企虧101.74億人民幣，合計負債超過2,700億人民幣；由於連續虧損，股價也持續下跌，溫氏股份從75跌到12.14人民幣，新希望從42.2跌到12.72人民幣，牧原從139.92跌到31.17人民幣；謝金河感嘆，牧原去年出產4,026萬隻生豬，是大陸最績優的豬企，但仍然不敵價格殺戮，營運出現虧損，股價下跌。
二線的養豬企業經營更加困難，謝金河指出，像天邦食品前三季虧損15.65億人民幣，股價從31跌到3.38元人民幣；江西正邦去年虧損57.7億，今年前三季再虧28.8億人民幣，2年虧損百億人民幣，已經掛上ST，成為艱困企業；福建的傲農生物，前三季虧損12.9億人民幣，股價從28.38跌到5.81元人民幣…等等。
追本溯源，謝金河認為，在大陸投入者眾，市場出現殺戮，沒有人要減產，於是市場陷入殺價的死亡螺旋，從市場老大殺到二、三線的企業，大家都虧損，幾乎無一倖免。
最後，謝金河表示，這些年大陸的養豬企業規模愈來愈大，最近新聞報導，一幢26層現代化大樓，外觀像Iphone生產線，其實是用最現代化科技在飬豬；這也讓他想起，台灣晶圓大廠穩𢡟董事長陳進財也熱衷在大陸養豬，他感嘆，這一輪的殺價，不知道陳進財有沒有受到影響？
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