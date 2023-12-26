隨著年關將近，各大飯店與餐飲集團爭相搶攻每年商機高達60億元的外帶年菜商機，紛紛推出常溫與冷凍外帶年菜搶市！新天地（8940）餐飲集團近期湧入大量詢問及預訂常溫外帶年菜的電話，今年限量推出2500份，全台六個營業據點可購買取餐，目前已被提前預訂四成、約千套，銷售業績有望年增二成！

根據創世紀市場研究顧問進行年菜篇調查，高達28％民眾傾向購買外帶年菜，其次21％則是冷凍年菜，不少民眾表示，雖冷凍年菜價格相對便宜，但因解凍加熱後不如現做滋味，賣相口感與參考示意圖相去甚遠，還需自行擺盤洗盤，所以不少人隔年回頭訂購現做常溫年菜，當天取貨簡易覆熱即刻美味上桌！

新天地餐飲集團建議消費者，在選購年菜時要把握三要訣「挑品牌、看排頭、當天做」才不會在一年最重要的圍爐家宴中踩雷。

其中，「挑品牌」是指選擇口碑良好的餐飲品牌，可以大大降低品質不良的風險，確保年菜的好吃度及話題性；「看頭排」是年菜擺盤呈現要有看頭，擺排要大器澎派，才會讓圍爐家宴的長輩有面子；「當天做」是攸關料理新鮮好吃重要關鍵，當天拎回家馬上澎湃上桌，讓在家吃年夜飯也可享受猶如主廚到府外燴的現做滋味。

新天地餐飲集團鎖定重視菜色CP值客群，發揮集團食材採購優勢，以早鳥激省優惠價十人份12,688元及六人份8,888元，一次網羅鮑魚、魚翅、龍蝦、紅蟳、海石斑等高檔食材，增添富貴喜氣！

新天地強調，整套外帶年菜道道都是當日現做的經典招牌美味，菜色有「魚翅御品佛跳牆」、「蒜蓉銀絲雙龍花枝丸」、「紅蟳雞肉雙菇米糕」、「干貝芥菜百花蝦球」、「青花椒海瓜子石斑」、「黃金花膠土雞煲」、「夏威夷椰棗燒腩排」等精緻佳餚。

新天地龍年外帶年菜限量2,500套，十人份套餐原價13,688元，六人份套餐原價9,888元，明年2月5日前預訂，可享早鳥優惠價激省千元。

新天地表示，外帶年菜可在台北、台中、彰化與台南共6個營業據點購買取餐，或是新天地線上商城Line@(@np1945)可24小時下單並享網路轉帳3％回饋點數。