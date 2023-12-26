投組表現：
凱碩（8059）：表現最佳：受惠於低軌衛星及網通基礎建設持續走揚，股價量價配合，持續看好
安鈦克（6276）：表現最差：量縮價跌，股價型態穩定，後市可期。
盤勢預測：
大盤今創高，終場上漲146點，收在17,751，成交量2,264億元；類股方面，玻璃組類股表現最佳，漲幅1.65％，電機類股表現最差，跌幅0.74％。權值股方面，台積電上漲5元，漲幅0.86％，收在586元；聯發科上漲5元，漲幅0.5％，收在1,000元。
展望後市，量縮的情況會持續到月底，但是新台幣持續走強，在這時間點是布局的最佳時機，切勿等下周外資回頭買超才追高，低接布局才是最好的操作方式。選股方面，昨天提到的半導體設備股信紘科今天漲停板，相關的半導體設備股是投資人可以尋找的方向；另十二月營收創高股，是這星期最值得關注的標的，投資人可從這方便著手尋找標的。
投組表現：
凱碩（8059）表現最佳，26日股價再度漲停，成交量逐步放大，後市仍有上漲空間。
安鈦克（6276）表現最差，26日股價下跌2.82％，股價在五日均線102.5元附近有較強支撐，後市可期。
盤勢預測：
台股大盤開高走高，終場上漲146.89點，漲幅0.83％，收在17,751.73點，成交量2,264.32億元。
類股方面，玻璃陶瓷表現最佳，漲幅1.6％，電機機械表現最差，跌幅0.8％，權值股台積電上漲5元，漲幅0.86％，收在586元。聯發科上漲5元，漲幅0.5％，收在1,000元。
展望後市，台股大盤在美股聖誕節休市、投信連續買超數日情況下，收盤再創今年新高。雖然成交量仍然只有2,000多億，量能稍嫌不足，但多頭18,000關卡的目標沒有改變。選股方面，除提前告知創業家、昶虹、凱碩連續漲停外，IC設計重回熱點，芯鼎、笙科、通嘉、鈺太、笙泉、晶相光、聯傑可特別關注。
投組表現：
凱碩（8059）表現最佳， 受惠美國基礎建設及低軌道衛星需求增溫下，營運可望增溫。
昇貿（3305）表現最差，因低溫錫膏送SSD大廠驗證 ，看好明年成長。
盤勢看法：
美股因逢聖誕節休市， 台股在內資加持下，開高走高收在最高，意味明天行情跳空機會大增，內資控盤下讓類股輪動快速，為台股注入強心針，屬多方控盤。
投組表現：
鈺太（6679）表現最佳，受惠AI PC帶動規格升級，投信年底作帳推高股價
益得（6461）表現最差，量縮拉回整理，預計下半周政策題材有助股價發動
盤勢預測：
周二台股內外資齊心協力，盤中開高走高順利站上17,700大關，尾盤更在權值股整齊推升下，收盤創下今年新高價位。雖周二量能急凍至2,264.32億元，但因外資仍在新年假期中，量縮創高無礙2023年最後三個交易日，持續拉高挑戰萬八大關。
周二台股族群呈現百花齊放，漲勢最為整齊落在IC設計族群，聯發科突破千元大關，激勵IC設計比價效應，盤面又以集團作帳股最為強勢，如神盾集團、凌陽集團、聯發科集團與威盛集團均有股票創下波段新高。其餘次族群中，如航運、面板、遊戲與光學鏡頭股同步轉強。但部分重電、營建與高價股則是逆勢收跌，整體台股族群雖輪動快速，但偏向多方輪動。
周三逼近2023年封關日，預計族群輪動將加速，預計本周領漲的IC設計、集團作帳與投信認養股，容易出現漲多震盪走勢。盤面可留意低位階補漲股，如光學鏡頭、LED、矽晶圓與被動元件等走勢，同時可關注第二場政見發表會後，相關政見受惠族群的買氣強度，如軍工、綠能與生技等族群。
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