看準小三通與在地客生活需求，家樂福頂級超市Ｍia C’bon前進金門，預計27日於昇恆昌金湖廣場一樓開幕，與今年7月甫開幕的麥當勞同為轉型後的昇恆昌一樓兩大門神，為全台第22家Mia C’bon。

Mia C’bon強調，全店最大特色是進口商品占六成，其中有20％為日系品牌，由於進口商品多，預計客單會比台灣多25％。

家樂福金門店於2018於伯玉路開幕至今，頂級超市Mia C’bon串聯金湖鎮、金沙鎮、金寧鎮、金城鎮在地居民與往來觀光契機，耗資五千萬精緻裝潢打造，賣場佔地300多坪，採購團隊在選品策略幾乎是量身訂製，館內26區包括生鮮區、DM 主打促銷區、客製化現煎牛排、伴手禮區、台灣名產區、烘焙區吳寶春麵包、CVS 冷藏進口軟性飲料冰淇淋、酒類、葡萄酒專區、起司專區、非籠飼雞蛋、配菜冷藏區、零食區、巧克力／糖果／玩具區等26品類上架近萬件商品。其中，為慶開幕特別為七萬金門長住鄉親空運的京都蜜柑500箱特賣、與金門限定風獅爺福袋499限量開賣。

目前金門零售通路涵蓋稍早登島的7-ELEVEN、全家便利商店、全聯等超商超市，後續量販家樂福、居家連鎖特力集團特力屋等，其中特力屋陸續於2021、2022進駐澎湖與金門，均與昇恆昌合作，此次Mia C’bon更是首度進駐離島，也是第一次與精品商場、飯店合作，預計整體客單會比台灣400元高25％約500元，而家樂福平均客單約在800-1000元，主要是量販店採購量大，一週來一次，但頂級超市相對一週來三趟，客單也較低點。而為使得生鮮專區可即時與台灣同步，未來更規劃在金門建構生鮮倉，以使得金門生鮮區更即時。