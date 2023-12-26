真綠色、沒漂綠的金融機構出爐！金管會綜合規劃處處長胡則華26日公布首屆永續金融評鑑結果，其中，排名前20％業者，銀行業有元大銀、中信銀、玉山銀、北富銀、一銀、國泰世華銀、彰銀等7家；證券業有宏遠證、統一證等2家及保險業有南山、國泰、富邦人壽等3家，為鼓勵表現優良的業者，研訓院、證基會與保發中心預計於2024年2月將共同舉辦頒獎典禮。
胡則華表示，首屆永續金融評鑑的指標於2022年12月發布，包括永續發展綜合指標（權重10％）、環境支柱（30％）、社會支柱（30％）及公司治理支柱（30％）等構面。第一屆受評對象為全體本國銀行（不包括中國輸出入銀行、純網路銀行）、上市櫃及非屬集團企業且股本達新臺幣50億元以上的證券商、資產規模前五大之產險業、規模達1兆元以上的壽險業及國內再保險業，計34家銀行、9 家證券商、8家壽險業、5家產險業及1家再保險業，合計57家金融機構接受首屆評鑑。
胡則華表示，首屆評鑑各業表現優異之構面如下：銀行業在「資訊透明提升」、「自然資源保護」、「人權人力發展」構面；證券業為「資訊透明提升」、「人權人力發展」、「內部控制強化」構面；保險業則為「資訊透明提升」、「自然資源保護」、「氣候風險策略」構面；另受評機構整體於「淨零轉型支援」、「普惠金融實踐」、「治理機制強化」方面仍待持續精進。有關第一屆評鑑報告，近期將公布於「永續金融評鑑資訊平台」。
本次評鑑考量金融各業不同業務特性和風險，依環境（E）、社會（S）、公司治理（G）三支柱下共12個構面，設計共同題及分業題，並訂有質化題、量化題及加分題。
胡則華表示，第一屆評鑑包含之金融機構並非全數，又各業別因業務屬性不同，因此不論在題數或指標內容上均有差異，各業別間不適宜互相比較。未來將持續參考國際ESG發展趨勢及國內金融業推動情形，滾動調整永續金融評鑑架構及指標，期能透過評鑑機制的設計與執行，促使金融機構積極審視ESG及氣候相關風險、強化因應能力並培養韌性，進而提升金融機構在淨零轉型及永續發展的力道與影響力，發揮標竿功能，帶動同業或其他產業推動永續議題在各面向的深化應用。
胡則華表示，本評鑑由金管會、金融服務業聯合總會、相關周邊單位及外聘專家學者等組成「永續金融評鑑委員會」，就受評機構揭露的2022年度公開資訊（如年報、公司網站或永續報告書）及所提供之相關佐證資料進行評鑑，並審酌受評機構自2022年至今重大監理缺失或重大負面社會輿論情形予以扣分，初期按各業別公布前20％機構名單，不公布成績高低排名，以激勵優良金融業者、發揮標竿功能。
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