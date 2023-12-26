一架載有約300名大多為印度籍乘客的班機因涉及人口販運嫌疑，遭法國當局扣留數天調查後放行，今天載運近280名乘客飛抵印度孟買。目前尚不清楚乘客何時能獲准離開機場。

法新社報導，這架空中巴士（Airbus）A340飛機原定飛往尼加拉瓜，21日從杜拜抵達巴黎以東150公里的瓦特里（Vatry）機場加油時被扣留，因先前有人匿名舉報稱，這架飛機上載有潛在的人口販運受害者。

班機上原先有303名乘客，後來昨天只有276人搭上飛往印度的班機，歷經近9小時飛行時間後，抵達孟買。

一名未獲授權受訪的機場資深官員證實，這架班機於當地時間今天早上4時落地。

印度官方尚未發布有關這架班機降落的聲明，目前也不清楚乘客什麼時候能獲准離開機場。

被留在法國的原班機乘客包括2名疑似涉及人口販運而遭法國警方訊問的人，但一名司法消息人士表示，有鑑於乘客當時都是出於個人自由意志登機，這兩人已被釋放。

消息人士指出，法國當局正持續朝向可能違反移民法的方向來調查這起事件，但不再調查是否涉及人口販運。

嫌犯律師表示，兩人已遭法國當局下令驅逐出境。

法國當局指出，其餘25人已尋求法國庇護，其中5人為未成年。他們的庇護申請將在巴黎戴高樂機場（Charles de Gaulle airport）受理。