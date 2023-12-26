泰國前進黨主張修改俗稱「冒犯君主罪」的刑法112條，遭檢舉有推翻君主立憲制的意圖，憲法法庭昨天聽取前進黨代表的說明後，將在明年1月31日投票決定前進黨的未來。
泰國今年5月14日舉行國會眾議院選舉，500個眾議員席次中，主打改革理念的新興政黨前進黨（Move Forward）拿下151席成為國會最大黨。
泰國有嚴厲的冒犯君主罪，任何人誹謗、侮辱或威脅國王、王后、王儲或攝政王，最高可判處15年有期徒刑。2020年的學生運動後，政府引用這條法律逮捕了許多政治異議分子，前進黨在競選時因此提出修改刑法112條的主張，受到年輕選民支持。
但前進黨主張修改刑法112條，觸碰敏感的王室議題，律師帖拉育（Theerayut Suwankesorn）日前向憲法法庭檢舉前進黨和前黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）違反憲法49條「無人可以行使權利或自由推翻君主立憲制」的規定，憲法法庭在今年7月受理此案。
憲法法庭昨天傳喚皮塔和現任黨魁猜塔瓦（Chaithawat Tulathon）到案說明，皮塔接受媒體訪問表示，前進黨無意推翻君主立憲制，修改刑法112條合憲，而且目的是要平息政治紛爭。
憲法法庭在聽取皮塔和猜塔瓦的說明後宣布，憲法法庭9位大法官將在明年1月31日開會投票決定前進黨的未來。若憲法法庭認為前進黨有意推翻君主立憲制，最嚴重前進黨可能遭到解散。
除了前進黨面臨存亡挑戰，皮塔本人也面對可能被剝奪眾議員資格的挑戰。皮塔在5月的眾議員選舉前遭檢舉擁有媒體股份不能參選，但皮塔仍然順利當選，選舉委員會在選後認為皮塔應該被取消眾議員資格，將案子交由憲法法庭處理。皮塔目前被憲法法庭暫停眾議員資格，憲法法庭將在明年1月24日宣判是否撤銷皮塔的眾議員資格。
前進黨的前身「未來前進黨」（Future Forward）和未來前進黨前黨魁他納通（Thanathorn Jungroongruangkit）2019年也曾遭遇類似的命運。
2019年3月的國會大選中，未來前進黨以具有改革理念的新星之姿成為國會第三大黨，他納通在5月同樣因為媒體持股案遭到憲法法庭暫停眾議員身分，同年11月被撤銷眾議員身分。
隔年、也就是2020年的2月，憲法法庭以他納通貸款給自己的黨違法為由，裁定解散未來前進黨，他納通等黨內16位主要成員被判禁止參政10年。
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