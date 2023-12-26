總統政見發表會第二場於26日登場。民眾黨總統候選人柯文哲指出，教育是窮人翻身機會，將帶領台灣在AI浪潮上站穩腳步，讓體育、教育來增強國力。他並提及，因為台灣少子化不會再有人口紅利的，因此必須轉向「人才紅利」。
柯文哲在首輪發言時表示，台灣教育已喪失三大功能，包含無法促進社會流動、無法學以致用、無法接軌國際，明明台灣經濟體大於香港、新加坡，台灣卻只有一所台大偶爾進入世界排名100名內，顯示台灣高教競爭力明顯下滑。
柯文哲說，教育是窮人翻身的機會，因此他主張延長義務教育，向下延伸到5歲幼稚園；向上把高中職納入「準義務教育」，建立12＋1義務教育制度。他也提到雙語教育的重要性，承諾會免費提供雙語線上線下教材，彌補城鄉落差；建立AI智慧校園，落實教育平權，包含國小3年級以上都要有iPad ；另考量AI崛起，要納入程式設計課程，未來也會改成高教與技職並重。
柯文哲說，AI浪潮席捲全球，教育需要改善，錯誤的108年課綱，減弱小朋友在未來國際競爭力，不應讓升學制度減少將來出頭的機會。他說，應強調高等教育，有計畫培育高科技人才，台灣面臨少子化不會再有人口紅利，因此必須轉向「人才紅利」，讓每個人有更好的教育，發揮更大的功能。
柯文哲強調，他將帶領台灣在AI浪潮上站穩腳步，讓體育、教育來增強國力，接軌國際。
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