第二場總統政見發表會26日登場。民進黨總統候選人賴清德大打經濟牌，喊話上任後要讓台灣成為「智慧科技島」，帶動第二次經濟奇蹟。

賴清德表示，世界正在快速轉變，對台灣是挑戰也是機會，未來將掌握變化、抓住機會，擴大台灣優勢，妥善運用數位轉型、淨零轉型兩道力量，打造智慧、永續的新台灣，帶動台灣第二次經濟奇蹟。

賴清德說，全球智慧化時代來臨，要妥善運用科技創新、推升數位轉型，讓台灣成為智慧科技島，持續壯大半導體產業，提出半導體國家級戰略，讓半導體產業原料、儀器設備、研發、IC設計、晶圓製造、封裝測試、協力廠商，都能在台灣成為生態系統，並幫助其他科技、傳統產業。

賴清德表示，必須發展人工智慧，讓台灣產業化，再幫助其他產業能人工智慧化，來幫助廣大的中小企業順利數位轉型，妥善因應氣候變遷、淨零轉型；賴強調，只要150到160萬家中小企業受到妥善照顧，提供900多萬個工作機會，社會就能因此安定。

賴清德指出，未來將運用科技創新，推動全面智慧化生活，智慧交通、智慧旅遊、智慧教育、智慧防災、智慧家庭、甚至智慧城市，來達到智慧國家，進行成功地數位轉型。

#世界 #賴清德 #數位轉型 #智慧科技 #奇蹟