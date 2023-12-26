第二場總統政見發表會26日登場。民進黨總統候選人賴清德大打經濟牌，喊話上任後要讓台灣成為「智慧科技島」，帶動第二次經濟奇蹟。
賴清德表示，世界正在快速轉變，對台灣是挑戰也是機會，未來將掌握變化、抓住機會，擴大台灣優勢，妥善運用數位轉型、淨零轉型兩道力量，打造智慧、永續的新台灣，帶動台灣第二次經濟奇蹟。
賴清德說，全球智慧化時代來臨，要妥善運用科技創新、推升數位轉型，讓台灣成為智慧科技島，持續壯大半導體產業，提出半導體國家級戰略，讓半導體產業原料、儀器設備、研發、IC設計、晶圓製造、封裝測試、協力廠商，都能在台灣成為生態系統，並幫助其他科技、傳統產業。
賴清德表示，必須發展人工智慧，讓台灣產業化，再幫助其他產業能人工智慧化，來幫助廣大的中小企業順利數位轉型，妥善因應氣候變遷、淨零轉型；賴強調，只要150到160萬家中小企業受到妥善照顧，提供900多萬個工作機會，社會就能因此安定。
賴清德指出，未來將運用科技創新，推動全面智慧化生活，智慧交通、智慧旅遊、智慧教育、智慧防災、智慧家庭、甚至智慧城市，來達到智慧國家，進行成功地數位轉型。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：