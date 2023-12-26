為提高稻米產業競爭力，並穩定農民收入，水稻收入保險自2022年起開辦，2024年1期作的投保期間自2024年1月1日起至3月31日止，請農民朋友務必把握時間投保，以維護自身權益，詳情可向當地農會洽詢。

農業部說明，自2022年1期作開辦水稻收入保險，保障範圍涵蓋天災、疫病及蟲害，對農民保障更為完善。開辦迄今已有54萬位農民投保達43.1萬公頃，並有4.6萬位農民獲賠約7.5億元，有效填補農民損失。

農業部表示，水稻收入保險分為「基本型」及「加強型」，「基本型」保險為全面納保項目，農民無須繳納保險費，由農業部全額補助，理賠基準為各鄉鎮市區平均產量減產超過2成，每公頃即可獲理賠1.8萬元。但農民如未完成投保程序，將無法獲得保險理賠。

另「加強型」保險提供沒有申報公糧之農民自由選擇加保，並區分為一般加強型及優質加強型，兩者保費相同，優質加強型僅限「契作集團產區營運主體」，或取得「有機」、「產銷履歷」或「友善環境耕作」驗證之農民可加保，能獲得較高的理賠金額，以適度引導種植高品質稻米，提升產業競爭力。至於保費部分，農業部補助1／2保險費，且部分縣市政府亦加碼提供補助，農民最低只要繳交1成保險費，保單即可生效，大幅降低保險費負擔。

農業部強調，為保障實際耕作者權益，水稻收入保險為實際從事稻作生產者始可投保，為簡化其投保作業程序，倘其非為土地所有權人，如無法取得租約，以本人切結方式即可辦理投保。此外，水稻收入保險相關法規、表單、問答集等均已置於農業金融署及財團法人農業保險基金網站供下載參閱。

農業部進一步表示，因應全球氣候變遷日趨嚴重，農業經營風險相對提高，面臨的災害型態多元，為協助農民分散營農風險，近年來致力推動農業保險，目前已開發27種品項、43張保單，呼籲農民朋友踴躍投保，強化災變因應能力，以使營農生活有保障。