【時報記者張漢綺台北報導】昶瑞機電(7642)今年前11月合併營收為8.48億元，公司布局無人機載具，預計明年可望見到成果，昶瑞機電董事長蔡翔如表示，明年在新產品陸續出貨下，營運可望比今年好，公司預計12月28日上興櫃掛牌。
昶瑞機電創立於民國100年，為專業直流馬達吊扇設計開發製造商，具有將馬達電控燈具系統整合核心能力，並符合全球主要造型流行趨勢與國家安全規範要求，且能提供ODM客戶高性價比DC馬達吊扇產品，為台灣主要DC馬達吊扇製造廠，主要客戶為美國、澳洲及歐洲等多國各大品牌商，出口DC馬達吊扇數量從2020年的25.5萬台到2022年的38萬台，其產品出口量年年皆是台灣第一。
除DC馬達吊扇產品出口量居台灣之冠，昶瑞機電令人關注的另一項產品，就是無人機載具，昶瑞機電將核心的馬達電控技術與系統開發經驗，應用至要求更為高階的工業用中大型無人機領域，無人機馬達與電調模組已經完成量產與銷售準備，預期最快明年第2季可望取得訂單，為營運增添動能。
昶瑞機電自結今年前11月合併營收為8.48億元，稅後盈餘為1.47億元，每股盈餘為5.92元，蔡翔如表示，隨著新產品及新客戶陸續開始出貨，明年營運可望比今年好。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：