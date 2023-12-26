【時報記者張漢綺台北報導】昶瑞機電(7642)今年前11月合併營收為8.48億元，公司布局無人機載具，預計明年可望見到成果，昶瑞機電董事長蔡翔如表示，明年在新產品陸續出貨下，營運可望比今年好，公司預計12月28日上興櫃掛牌。

昶瑞機電創立於民國100年，為專業直流馬達吊扇設計開發製造商，具有將馬達電控燈具系統整合核心能力，並符合全球主要造型流行趨勢與國家安全規範要求，且能提供ODM客戶高性價比DC馬達吊扇產品，為台灣主要DC馬達吊扇製造廠，主要客戶為美國、澳洲及歐洲等多國各大品牌商，出口DC馬達吊扇數量從2020年的25.5萬台到2022年的38萬台，其產品出口量年年皆是台灣第一。

除DC馬達吊扇產品出口量居台灣之冠，昶瑞機電令人關注的另一項產品，就是無人機載具，昶瑞機電將核心的馬達電控技術與系統開發經驗，應用至要求更為高階的工業用中大型無人機領域，無人機馬達與電調模組已經完成量產與銷售準備，預期最快明年第2季可望取得訂單，為營運增添動能。

昶瑞機電自結今年前11月合併營收為8.48億元，稅後盈餘為1.47億元，每股盈餘為5.92元，蔡翔如表示，隨著新產品及新客戶陸續開始出貨，明年營運可望比今年好。