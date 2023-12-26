【時報編譯張朝欽綜合外電報導】泰國總理賽塔(Srettha Thavisin)周二表示，泰國將於明年1月提高最低基本工資標準，也確認了此前達成的協議。而且泰國政府計畫在3月繼續進一步提高最低工資標準。
由政府、僱主和工人代表組成的一個工資委員會，曾同意將最低工資提高2.37%，從明年1月起生效。但總理認為提高幅度過低。
總理領導的執政黨為泰黨(Pheu Thai party)以民粹主義進行競選，主要競選口號是將每日最低工資提高到400泰銖(約台幣357元)。但是仍有競爭力遭傷害的擔憂。
勞工部長Phipat Ratchakitprakarn告訴記者：「另一項涉及當地工資水平和專業團體的調查將於3月結束……將確定可以增加工資的地區和團體」。
泰國目前的最低工資為328至354泰銖之間，在全國不同地區之間各有差異，委員會同意將工資門檻提高到330至370泰銖之間。
企業警告，在利率上升和經濟落後於區域其它國家之下，提高工資可能降低企業的產業競爭力。
此外財政部副部長Julapun Amornvivat表示，泰國內閣周二批准了泰國央行設定的2024年1%至3%的整體通膨目標範圍，與今年持平。
此前公布的數據顯示，泰國11月的整體消費者物價指數(CPI)年減0.44%，為近3年來最低水準。並且為連續第7個月低於央行目標範圍。
通縮的壓力主要來自於政府政策壓低之下，能源價格和肉品價格的下降。
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