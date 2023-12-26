【時報記者葉時安台北報導】2024台北新車暨新能源車特展5天展期將於本周四開跑，裕日車(2227)NISSAN以「智馭隨行、動見未來」為題，透過NIM(NISSAN INTELLIGENT MOBILITY)智行科技核心技術，多元動力超展開，展出純電能、e-POWER、輕油電及燃油全系列車款，NISSAN ARIYA新世代電動休旅首度亮相，展現NISSAN 90周年無畏挑戰的DNA及永不止息追求汽車工藝極致的精神。
NISSAN新能源車型全數到位，展出銷售車款包含不用充電的電動車 X-TRAIL e-POWER、跨界新能源休旅KICKS e-POWER、極智之座X-TRAIL輕油電、王者之風ALL NEW SENTRA、跨界休旅銷售冠軍KICKS、心強者ALTIMA、原生不受限JUKE及全球首款量產電動車LEAF。提供多元動力選擇，滿足消費者駕馭需求。
2024年台北車展NISSAN ARIYA新世代電動休旅首度亮相，ARIYA代表NISSAN純電能源先驅者，承襲概念車的設計語彙，以運動融合日式工藝美學，發揮極致的空氣力學表現，並榮獲德國「紅點獎(Red Dot Design Award)」和「iF設計獎(iF Design Award)」兩項世界級設計大獎。空間運用方面，受惠於全新CMF-EV底盤，ARIYA座艙可採用高效且最舒適的設計，貫通式空間部署、全平坦式地板規畫，使內部具有中大型休旅車的空間表現。電池方面，承襲第一代LEAF從2010年上市至今累計210億公里且電池未有重大安全事故，ARIYA在電池安全上借鏡LEAF經驗以做到最高等級的防護。
ARIYA搭載最新NIM智行科技，配備ProPILOT智行安全系統，時刻偵測環境動態，即時傳送安全情報，包含ICC智慧型全速域定速控制系統、TJP交通壅堵輔助系統及LKA車道維持系統等科技，並搭載NISSAN獨家AI智能駕駛輔助系統，體驗超值Level 2的安全等級。
由NIM智行科技打造智能移動世界，不斷創新期望給予車主們人車合一的感受，在這次車展上特別透過ChatGPT新技術，結合NIM及AI人工智慧，現場撰寫程式將車款特性及AI繪圖功能連結，邀請觀展者運用想像力打造未來夢想車款。
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