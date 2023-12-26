戶外機能服飾廠光隆(8916)董事長詹賀博26日在法說會表示，在優化產品組合、擴增新品項及引進新品牌客戶等策略齊發下，力拼2024年業績重返雙位數成長。

光隆累計今年1-11月合併營收73.22億元，年減25.4％。 羽絨、家紡、成衣是光隆主要三大事業；積極轉型成衣是主要的方向。

詹賀博指出，今年成衣事業前3季營收39.34億元，雖然相較去年減少13.2％，但營收比重已突破60％，在產品結構方面，主力的戶外機能產品比重仍持續上升至66％，比去年提升5個百分點，隨著公司持續推動產品組合優化，將帶動利潤率向上攀升，正逐步擺脫過去容易受到季節性影響的情形。

產能方面，光隆指出，成衣海外擴張持續進行中，包括越南擴增10條新產線，以及第二產區的印尼新廠，初期規劃6條新產線，即將陸續投產，隨著新產能的開出，將有利於爭取低單價但批量較大的訂單。

展望明年，詹賀博表示，目前成衣廠營運谷底已過，隨著北半球步入冬季，尤其中國華北與東北地區出現「跳崖」式降溫大暴雪，羽絨服需求強勁，訂單能見度最遠已看到明年第3季，明年成長動能掌握度相當高，預估明年第2、3季營運將較今年同期明顯回溫，營收可望達到雙位數成長。

持續以成衣作為發展主軸，詹賀博指出，未來目標是2026年佔整體營收比重達70％，成為主要成長動力來源；此外，戶外機能服飾成長也將進一步帶動毛利率、營業淨利率、淨利率提升，因此，未來獲利成長幅度可望進一步超越營收成長幅度。