26日在外資和投信聯手買超205億之下，台股加權指數開高走高，指數收在17,751點，上漲146點，超越今年最高的17,743點，改寫今年新高紀錄。除了電機機械族群下跌外，其他所有類股都收紅盤。

近幾日資金在鋼鐵、航運、AI PC等族群輪漲，今日比較強勢的是光電業，面板雙虎的友達上漲4.95％，群創上漲4.4％。

由於紅海局勢仍然前景不明，航運股昨日收黑後，今日重整旗鼓，航運指數上漲1.27％。指標的長榮上漲3.16％，陽明小漲0.38％，萬海上漲2.75％。

聯發科今日開盤後就衝破1,000元大關，成為第12檔千金股，盤中股價最高達到1,005元，最後收在1,000元。緊追在後的有M31的996元，以及川湖的904元。

三大法人共買超189億元，其中外資大量買超180億元、投信買超24.5億元，自營商賣超15.9億元。

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