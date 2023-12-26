中國大陸日前指台灣構成貿易壁壘，並宣布中止部分ECFA關稅減讓。國民黨總統候選人侯友宜26日指出，他當選總統後將盡快展開ECFA協商，當產業受到影響，就一定要去講。
中選會26日舉行第二場總統政見發表會。侯友宜在第二輪發言時提到，民進黨不能解決問題就不要去抹紅，過去民進黨說ECFA是糖衣毒藥，結果依賴最深，7年過去不敢廢止ECFA；又曾說兩岸直航就是木馬屠城記，但台灣現在哪個城被堵？億載金城以前很多陸客，現在都沒有了，觀光產值就下降。侯友宜說，民進黨總統候選人賴清德的台獨主張要去改，不然無法務實理性看待兩岸關係。
侯友宜強調，在平等、尊嚴、友善底下，當總統一定盡速就ECFA進行協商。現在因為貿易壁壘關係，台灣產業受到影響，所以一定要去講，而要去講就不要抹紅，因為台灣人民很有地位，如果去講是為台灣人民好。
侯友宜也提到，他當警察就是出生入死保護人民安全，不要去交流就說他是紅，他遵守憲法、兩岸人民關係條例底下做事情。他說，中華民國憲法是兩岸護國神山，賴清德的台獨主張卻是兩岸和平跨不過去的萬重山。
至於要如何活絡經濟，侯友宜認為農民很辛苦，因此提出農民五好康：老農有津貼、水利有專業、公糧有價格、缺工有平台、設備有更新。
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