交通部26日公布台灣新車安全評等（TNCAP）第四批二車型評等結果。其中，Nissan KICKS 獲得五顆星評等；Toyota YARIS獲得三顆星評等。

交通部為提供消費者新車安全資訊，促使車輛產業升級，提升國內車輛安全性，推動台灣新車安全評等計畫（TNCAP），在完成第四批二車型挑選、購置、試驗及評等相關作業後，26日正式公布TNCAP第七，及第八順位受評車型的評等結果，Nissan KICKS獲得五顆星評等，Toyota YARIS獲得三顆星評等。

交通部指出，今年3月30日、6月29日，及9月 26日，依序公告6車型 TNCAP評等結果後，針對第四批2車型（Nissan KICKS及Toyota YARIS）， 執行機構財團法人車輛安全審驗中心依「交通部執行台灣新車安全評等作業要點」及「交通部台灣新車安全評等規章」執行 TNCAP主動、被動安全評等試驗，辦理完成計分，轉換星級評等。

評等結果：一、Nissan KICKS在四大安全領域得分率中，分別獲得成人保護81％、兒童保護84％、行人保護81％及安全輔助59％，依據星級評等平衡標準規定，KICKS車型整體星級評等為五顆星。

二、Toyota YARIS於四大安全領域得分率中，分別獲得成人保護76％、兒童保護31％、行人保護59％及安全輔助25％。依據星級評等平衡標準規定，YARIS車型整體星級評等為三顆星。

交通部說，我國自去年建立完成台灣新車安全評等制度，迄今已公布四次8車型TNCAP評等結果，帶動提升國內車輛安全性能水平，未來 TNCAP將持續執行，預計明年3月底會繼續公布2車型，包括Lexus NX，及Honda FIT的車輛安全評等結果，讓國內民眾購車時有客觀的安全參考依據。

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