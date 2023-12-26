【時報-台北電】宏碁(2353)布局儲能相關產業，董事會決議通過投資儲能案場，標的為儲能案場特殊目的項目公司普通股，以不超過新台幣40億元為上限，實際投資標的、數量及金額等待確認後另行公告。

並公布董事會決議取得富逸投資股份有限公司之普通股。以不超過新台幣11.77億元為上限，取得富逸74.352%之普通股。取得之具體目的在於財務性投資暨AIOT產業策略布局。（編輯：沈培華）

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