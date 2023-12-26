【時報記者任珮云台北報導】回顧2023年尤以科技類股在AI新應用的引領之下帶動上漲，市場預期聯準會升息進入尾聲，近期美公債殖利率下滑，帶動利率敏感資產反彈，台股受惠科技股評價修復，加權股價指數11月大漲8.85%。隨著美國利率見頂，資金回補非美市場，加上AI趨勢不變、產業庫存去化告終及總統選舉行情等利多，預期2024年第一季台股元月行情漲勢可望延續。

野村投信分析，台灣11月出口年增率3.74%重回正成長，景氣持續朝著正向方向邁進，從過往經驗來看，出口衰退週期應已結束，雖短期數據仍有波動可能性，但長期好轉趨勢不變，隨著消費旺季以及科技新品拉貨需求，加上明年AI需求等利多挹注，預估出口有望能持續升溫。11月資通與視聽產品出口金額93.69億美元，年增高達74%；累計前11月出口值732億美元，年增23.1%，刷新歷年全年最高規模，隨著AI出貨持續暢旺，台灣相關產業及公司可望受惠，並反映在2024年Q1財報。科技巨頭（微軟、亞馬遜及字母）Q3資本支出總額增至420億美元，較2022年同期增長近20%，隨著AI持續發展，科技巨頭們積極爭奪雲端市場份額，預估2024年雲端相關的資本支出將加速成長22%，所有AI相關的科技供應鏈都將受惠。

野村e科技基金經理人謝文雄表示，AI PC概念，就是從早先的AI伺服器供應鏈，逐步轉化到AI應用、邊緣AI、AI邊緣運算，然後再到各種用戶端相關的應用產品，例如電腦、汽車以及手機等，全都進入AI運算能力的範圍，AI技術的應用也讓既有產業、企業的框架被打破，新模式、新業務、新挑戰已經迫在眉睫，AI所躍進的不確定環境，競爭不只在同業間，也在跨產業間，甚至是無中生有的新形態競爭。還有一個明確的藍海正悄悄浮現，那就是矽智財(IP)，隨著單一晶片的功能日趨複雜，一般企業要獨自完成晶片開發到量產是十分艱巨的任務，而矽智財則提供客製化服務，它扮演設計圖的角色，可幫助從資料庫找到合適的功能模組加以組合，大幅縮短晶片開發時程與上市時間。

目前主流的AI晶片多以GPU為主，但是成本高又產量少，因此自研AI晶片的需求只會不斷增加，並且越往先進製程走，設計越複雜，所需的IP數量越多，IP業者所收的權利金也就越高。該產業具競爭力的業者仍少，美國2家、台灣5家、日本1家，其中台灣IP服務業者在全球市占率高，且各自在不同領域發揮專長，絕對是未來值得關注的產業。而台股與美股相關性高，預估表現也不會太差。台灣經濟溫和成長、企業獲利亦是正成長，產業具競爭力，匯率波動風險比其他新興市場低，加上殖利率長期在全球平均水準之上，成為吸引外資長期買盤的誘因。此外，從Bloomberg預估2024年Q1台股EPS有望成長4成以上，將成為大盤持續上攻的最大底氣。

謝文雄認為，2024年上半年整體市場在降息期待的氛圍下，加上企業端擺脫庫存壓力重啟採購的預期下，整體盤面應有向上表現契機。展望2024年，AI主流趨勢仍將持續，景氣回溫、庫存回歸正常，加上AI出貨挹注，預估整體上市櫃企業獲利將重回雙位數的高速成長，其中科技類股仍是成長性最佳的產業，業績能見度高的公司將率先復甦，從基本面出發的選股策略將更為重要，建議投資人把握12月震盪期間，逢低買進趨勢類股，包含AI Server、HPC、ASIC/IP、Power Supply、散熱等類股，傳產則看好綠能、電網更新相關類股。