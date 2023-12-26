【時報-台北電】證交所公告今日單一證券鉅額成交，股票名稱：
1.中碳(1723)：每股成交價106元，成交量22萬股，成交金額2332萬元。
2.東和鋼鐵(2006)：每股成交價71.25元，成交量23萬5000股，成交金額1674萬3750元。
3.台船(2208)：每股成交價20.2元，成交量53萬股，成交金額1070萬6000元。
4.仁寶(2324)：每股成交價39.05元，成交量150萬股，成交金額5857萬5000元。
5.南亞科(2408)：每股成交價76.85元，成交量20萬3000股，成交金額1560萬550元。
6.義隆(2458)：每股成交價162元，成交量20萬股，成交金額3240萬元。
7.國票金(2889)：每股成交價10.5元，成交量51萬股，成交金額535萬5000元。
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