【時報編譯張朝欽綜合外電報導】烏克蘭空軍在周二表示，已經摧毀了一艘在克里米亞(Crimea)海域駐紮的俄羅斯大型登陸艦。稍早由俄羅斯任命的克里米亞省長說，烏克蘭的襲擊行動，在克里米亞東部的Feodosia港造成了火災。
俄羅斯官方最新的回應，證實有一艘俄羅斯大型登陸艦遭襲擊損壞，並造成一人死亡。
稍早烏克蘭空軍指揮官Mykola Oleshchuk在通訊軟體Telegram上說，多虧了空軍飛行員和所有參與攻擊行動的人，俄羅斯的艦隊規模變得越來越小。但是他沒有提供任何的證據。
在另一個聲明中，烏克蘭空軍說，他的飛行員在當地周二凌晨2點30分左右，用巡航導彈摧毀了俄羅斯黑海艦隊的Novocherkassk號軍艦。但是軍方沒有提供證據。
俄羅斯軍方最新對該襲擊事件提出評論。但是仍不清楚烏克蘭使用了何種導彈，以及導彈數量多少。
周二清晨時，俄羅斯官派的克里米亞省長Sergei Aksyonov說，烏克蘭的攻擊僅造成港口區域的一處火警，並且已迅速地撲滅。他在Telegram上說，所有相關緊急服務都已經就位，數個房屋的居民已被疏散，但沒有證實軍艦遭攻擊。
克里米亞政府在一份聲明中說，由於「技術原因」，火車暫時不會從Feodosia市出發，市區的街道交通已經部分地封鎖。
在周二稍晚，省長Aksyonov進一步證實了軍艦遭到攻擊，表示，已造成1人死亡、2人受傷，6人從家中撤離。
Feodosia市的人口約6.9萬人，為位居克里米亞半島東南端的港口。
俄羅斯新聞機構在Telegram上發布的畫面，顯示在港口的一區域出現巨大爆炸以及火災。
俄羅斯和烏克蘭常常誇大他們為對方帶來的損失，同時也會淡化描述自己的傷亡和設備損失。
儘管烏克蘭反攻的成效甚微，俄軍總是在多處重新奪回主動權，但烏克蘭卻能夠對俄羅斯黑海艦隊總部克里米亞發動一系列攻擊，造成嚴重損失。
俄羅斯是在2014年時併吞了克里米亞，並遭到國際各方的譴責。
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