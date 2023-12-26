大陸股市26日下跌，上證指數低收19點，深成指及創業板跌逾1％，兩市成交合計僅人民幣（下同）6,099億元。

香港信報報導，上證指數開低走低，最多跌25點或0.89％，低至2,892點，全日收盤報2,898點，跌19點或0.68％，成交額為2,602.21億元。

深成指下跌，最多跌131點或1.42％，低至9,124點，全日收盤報9,157點，跌99點或1.07％，成交額為3,496.55億元。

滬深300指數報3,324點，跌22點或0.68％，創業板指數報1,808點，跌23點或1.26％。

各類股普遍受壓，船舶製造股跌逾2％，汽車製造、煤炭、房地產股跌逾1％，有色金屬、鋼鐵、石油、金融股偏軟。

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