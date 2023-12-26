瀚亞投信2023年起擴大CHA-CHING兒童理財教育計畫有成，將教學資源延伸至台灣偏鄉學校，真正落實普惠金融。2023年除了與新北石門區乾華國小合作，日前邀請新北市萬里區大坪國小師生參加理財課程，搭配互動遊戲及北市導覽活動，讓孩童認識理財知識。

為落實普惠金融的願景，瀚亞投信自2015年開始，在台灣推行集團保誠亞洲公益基金會 （Prudence Foundation）所發起的「CHA-CHING兒童理財計畫」，免費提供學校完整理財教案、教材及多元教學資源，更有專屬的教學顧問，協助教師增能、幫助學校發展特色課程，讓學童獲得「帶得走、用得到」的關鍵能力。

瀚亞投資大中華區總裁暨台灣總經理王伯莉表示，CHA-CHING兒童理財教育計畫自2015年開始，逐步融入至小學教材當中；為縮小城鄉差距，瀚亞投信自2023年起將教材延伸至偏鄉學校，並規劃師生台北一日遊，透過半日教學課程與半日台北導覽，讓學童了解理財基礎概念，達到寓教於樂。

瀚亞投信表示，身為資產管理業者的一份子，瀚亞全體員工更應秉持社會責任，對於理財教育不遺餘力，已積極培訓內部員工成為CHA-CHING兒童理財教育的種子老師，期許成立「種子老師群」，前往更多偏鄉小學教學CHA-CHING理財課程。

為讓學童們更清楚了解「需要、想要」之差，課程當中也規畫小小園遊會，由學童們挑選各一樣商品，寫下「需要」與「想要」的原因，達到學以致用的效益。

瀚亞投信表示，「CHA-CHING兒童理財計畫」在台實施即將邁入第九個年頭，未來將延伸至台灣各個角落；同時，非常歡迎偏鄉學校與瀚亞投信合作理財課程教學，達到普惠金融的願景。