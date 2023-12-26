華為冬季全場景發布會於26日舉行，各界關注鴻蒙智行首款全景智慧旗艦SUV「問界M9」發布。問界M9搭載了華為最新的全端技術解決方案，官方表示，新車將為用戶帶來前所未有的智慧汽車體驗。

華爾街見聞引述會上指出，這是基於豪華D級平臺打造，秉持「以人為本，體驗為先」原則，運用天際線設計、懸浮車頂，通過多處設計巧思，如3.1公尺長純平側窗，有效提升整車空氣動力學性能，實現同級最優的0.264Cd風阻。

問界M9純電版搭載800V高壓碳化矽平臺，增程版搭載純電驅增程平臺4.0，分別帶來4.3秒和4.9秒的0-100km／h加速成績，採用4活塞固定卡鉗高性能制動系統，可選裝22寸雙十輻運動輪輞或21寸低風阻輪輞，100-0km／h制動距離僅34.9公尺。

本次發布會除了各界期待的nova12系列新機、FreeClip耳夾耳機以及智慧屏新品外，問界M9也以「科技車皇」之姿重磅登場。

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