財政部明年1月1日起實施11項利民便民措施，減輕民眾負擔，並提供更便利稅務服務，打造友善賦稅環境。

一是延長關鍵原物料降稅措施，二是調高112年度每人基本生活所需費用金額，三是調高員工伙食費免列入員工薪資所得額度，四是調高員工伙食費免列入員工薪資所得額度，五是調高113年以後發生繼承案件適用之不計入遺產總額及各項扣除額金額。

六是調高113年度綜合所得稅免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額、身心障礙特別 扣除額、課稅級距及計算退職所得定額免稅金額，七是調高113年度個人所得基本稅額申報門檻、計算基本稅額時基本所得額應扣除之金額及免予計入個人基本所得額的保險死亡給付金額。

八是調高幼兒學前特別扣除額，並將房屋租金支出列舉扣除改列為特別扣除，自113年 1月1日起施行；九是精進綜合所得稅網路申報附件上傳服務；十是擴大營利事業以信用卡繳納稅適用範圍；十一是開放證券交易稅及期貨交易稅線上繳稅。