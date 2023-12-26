國光生技集團（4142）26日在法說會中宣布，旗下四價流感疫苗已向巴西提出藥證申請，正式跨足南半球流感市場；而破傷風疫苗在台灣復產上市後，也開始布局東南亞及中國市場，加上新增韓國、法國知名大廠CDMO業務，2024年營運成長可期。

國光生表示，今年已順利完成350萬劑公費流感疫苗的生產出貨，目前流感疫苗已銷售至東歐、中國及泰國，今年11月更進一步在巴西提出藥證申請，跨足南半球流感市場，力拚未來完全供應南、北半球流感疫苗，達到流感產線全年無休目標。

此外，破傷風疫苗今年在台灣復產上市後，立即解決醫療院所缺藥問題，由於破傷風疫苗在東南亞各國及中國也面臨缺藥窘狀，中國近期更公告，遭犬隻咬傷的標準醫療處置必須打狂犬病疫苗加上破傷風疫苗，導致破傷風疫苗的市場缺口極大。

據統計，中國破傷風疫苗年需求量達6000萬劑，但中國僅二家藥廠生產，產能明顯不足。因此，國光生已積極佈局，將破傷風疫苗外銷至東南亞及中國。國光破傷風疫苗新廠符合PIC／S GMP及美國FDA標準，年產量至少500萬劑；且因應醫療人員需求，國光開發單劑型針劑破傷風疫苗，可縮減開瓶抽取步驟，更方便急診及臨床醫師使用，除優先供應台灣防疫、成為市場領導品牌外，仍有大量產能可供外銷，預期明年破傷風疫苗的銷售將顯著成長。

腸病毒疫苗部分，國光已啟動腸病毒疫苗產線轉換作業，並申請食藥署查廠，預計明年第四季腸病毒疫苗生產線將移回國光潭子細胞培養廠，產能至少有數倍成長；而安特羅腸病毒疫苗在越南的三期臨床試驗順利，已完成收案，預期在明年第三季前將有完整的療效評估報告。

國際代工部分，也吸引新代工合作案上門，目前已有韓國、法國知名大廠洽談新的委託代工業務，預計明年第一季確定新的合作案。

為加速海外布局，國光生繼與國際注射器大廠BD形成策略合作夥伴外，近期也與醫材大廠威高集團簽訂策略合作聯盟，雙方將流感、破傷風及腸病毒疫苗在東南亞市場佈局銷售，未來更考慮進一步在東南亞合作建廠，落實國光生國際化的目標。