連鎖餐飲集團八方雲集（2753）在美國市場再拓新點，趕在年前12月陸續在南加州的布雷亞（Brea）及聖地牙哥（San Diego）兩地開出第5家及第6家門店，法人樂觀預期，新店開出後可望推升營運動能。

八方雲集目前在美國南加州已開出四家複合門市，已簽約門店有十家。董事長林欣怡日前在法說會上表示，後續將以商場店、得來速店等多元化店型陸續開出，同時為進一步掌握原物料，八方雲集將經營觸角向上游供應鏈延伸，並投資興建肉品加工廠且生產冷凍水餃，另興建冷藏庫以提高高麗菜的契作量與品質，可在原物料價格相對低檔時建立庫存，有效降低成本。

布雷亞位於加州橙縣東部，是一座以零售商業為主的城市。市內的兩大商圈為位於57號公路旁的布雷亞購物中心（Brea Mall）以及布雷亞市中心（Brea Downtown）。而八方雲集的第5家門店即位於Brea Mall的美食廣場，並趕在聖誕節前夕於美國當地時間12月23日正式開幕。布雷亞門店以鍋貼、水餃、乾麵及炸物，搭配湯品或軟性飲料的套餐為主。該城市人口眾多，八方雲集相當看好布雷亞當地的消費潛力。

而八方雲集第6家門店坐落於聖地牙哥（San Diego）的米拉梅薩購物商場（Village At Mira Mesa）。該商場位於米拉梅薩市中心大道上西北角，周邊住宅區環繞，有兩間連鎖超市、便利超商、藥妝店、銀行及多家著名連鎖餐館，相鄰左右大街皆是著名商場。八方雲集的米拉梅薩門店占地3,080平方英尺，空間大且座位多，提供鍋貼、水餃、麵食、炸物、小菜及飲品等全品項餐點供消費者選擇。該店將於美國當地時間12月28日試營運，2024年1月5日正式開幕。由於米拉梅薩緊鄰索倫托谷（Sorrento Valley），上班僅僅需要十分鐘，人潮密集且高新科技公司族群多，各國餐廳、超市、商場林立，生活配套極佳，是加州最適合居住地區之一。相信未來八方雲集第6家店開幕，人潮勢必帶動銷售成長的動能。