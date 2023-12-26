餐飲業迎來好「薪」情，旗下有肉多多火鍋的樂多多集團，因今年多月營收均創集團成立以來新高，年終有望上看4個月，並宣布明年加薪計畫，正職人員薪資33200元起跳，含獎金調薪上看24％，同時導入保障14個月年薪的制度。目前7個品牌、70家直營門店，明年除了現有與新品牌的展店，也規劃了日本、香港、新加坡海外布局。

樂多多集團旗下肉多多火鍋樹林店，歷經二個月的內部整修，在樹林地區消費者的敲碗聲中，歲末再度歸隊登場。歡慶樹林店的重新開幕，即日起至2024年1月31日到肉多多全台店用餐，在臉書打卡分享即免費加贈肉盤或海鮮禮；另外看好近期氣溫驟降與跨年聚餐場合湧現的商機，同樣是即日起至2024年1月31日八人訂位用餐，加贈期間限定選項，再次挑戰「火鍋黨」群聚的嗑肉極限。

先前疫情期間僅提供外帶，仍締造20萬元日營業額的肉多多火鍋樹林店，不僅培育出二位百萬年薪店長，從開幕以來一直是集團的模範生；經過二個月門店外觀與內裝的優化，肉多多樹林店搶在歲末重返商圈餐飲市場，全台門店也同慶推出用餐優惠，即日起至2024年1月31日來店內用消費300元以上套餐 (不含湯底或清潔費)，在臉書打卡分享即免費加贈好禮六選一。

配合跨年前後聚餐需求的激增，肉多多同時宣佈，全台門店即日起至2024年1月31日，加碼8人訂位用餐，加贈大份量的視覺與味覺優惠。另外為了滿足跨年後的歡樂延續，肉多多也順延宵夜營業時間，除了部分百貨商場或未提供宵夜的門店之外，消費者可以一路嗑鍋到凌晨3點半。