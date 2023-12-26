由最新申報文件指出，美國前眾議院院長裴洛西（Nancy Pelosi）和她的創投資本家丈夫先前曾因國會交易調查而拋出輝達（NVIDIA）股票，如今再度大舉押注在這家人工智慧（AI）晶片商身上。
追蹤美國國會議員股票交易的數據庫Congresstrading.com透過社交平台X指出，裴洛西買進價值500萬美元的輝達買權（call options），履約價格為120美元，到期日為2024年12月20日。根據揭露文件，此交易於11月進行，買進金額介於100萬～500萬美元之間。
由於裴洛西先前的操作相當成功，使得許多投資人都高度關注她的交易情況。此外，她的丈夫保羅·裴洛西也曾持有輝達股票。
Congresstrading在X發文表示，「裴洛西11月押注數百萬美元買進買權，並且刻意在耶誕節周末前揭露此事，以減少媒體報導。」
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