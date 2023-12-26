新北市福山巖顯應祖師廟，供奉顯應祖師已從1858(民國前54年)開始，第一次建醮為民國65年至今隔了47年，2023年底再次舉辦三朝祈安清醮法會及繞境，主任委員林鴻坤表示，這次的祈安清醮法會除了是繞境祈福外，也是因為廟地購買完成、產權清楚，未來將進行相關整修，讓這個地方信仰的中心，更能凝聚居民的心，成為社會安定的力量。
位於新北市汐止區民權街二段121號的福山巖顯應祖師廟，供奉「顯應祖師」，祖師是宋朝河南僧人，俗姓黃，名惠勝，精通佛法，在福建永春、安溪兩地弘法，深得民心，圓寂後被該兩地的百姓奉祀，頗享香火，在台灣歷經日據時期至今，成為重要的宗教信仰。
福山巖顯應祖師廟主任委員林鴻坤表示，上次醮典至今已經47年，而這次的三朝祈安清醮法會，是祈求風調雨順、國泰民安、造福蒼生，12月16日(農11月4日)祈福繞境， 12月22日(農11月10日)起，連續3天的三朝祈安清醮法會，12月29日(農11月17日)下午6點，清醮圓滿平安福宴。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：