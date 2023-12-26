新北市福山巖顯應祖師廟，供奉顯應祖師已從1858(民國前54年)開始，第一次建醮為民國65年至今隔了47年，2023年底再次舉辦三朝祈安清醮法會及繞境，主任委員林鴻坤表示，這次的祈安清醮法會除了是繞境祈福外，也是因為廟地購買完成、產權清楚，未來將進行相關整修，讓這個地方信仰的中心，更能凝聚居民的心，成為社會安定的力量。

位於新北市汐止區民權街二段121號的福山巖顯應祖師廟，供奉「顯應祖師」，祖師是宋朝河南僧人，俗姓黃，名惠勝，精通佛法，在福建永春、安溪兩地弘法，深得民心，圓寂後被該兩地的百姓奉祀，頗享香火，在台灣歷經日據時期至今，成為重要的宗教信仰。

福山巖顯應祖師廟主任委員林鴻坤表示，上次醮典至今已經47年，而這次的三朝祈安清醮法會，是祈求風調雨順、國泰民安、造福蒼生，12月16日(農11月4日)祈福繞境， 12月22日(農11月10日)起，連續3天的三朝祈安清醮法會，12月29日(農11月17日)下午6點，清醮圓滿平安福宴。

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