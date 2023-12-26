房地產市場低迷，內裝修建材矽酸鈣板廠商惠普（8424）今年營運小衰。多元發展轉攻廠辦、公共工程、社會住宅等新建工程內裝修市場，惠普指出，預期2024年新建工程案量營占可望提升2成以上，毛利率也可增加，明年可恢復成長軌道。

惠普累計今年1-11月合併營收8.71億元，年減8.5％。

進入內裝修市場年底旺季，惠普今年11月營收已恢復年成長。

過去惠普客戶主要以經銷商為主，終端客戶為店面內裝修市場，占營收比重多高達6、7成，不過，在疫情過後，店家裝修需求減緩，影響相關訂單表現，也讓今年營運小幅衰退。

近年來台商回流，帶動廠辦／廠房新建工程蓬勃、且在政府前瞻計畫大量興建公共工程、社會住宅等；惠普指出，看準此塊市場的前景，公司來自新建專案的訂單近年時續擴增，今年相關占比甚至有時超過店面內裝修，比過去提升2-3成。

根據目前手中訂單能見度來看，惠普表示，到明年上半年的新建工程的營運前景都是朝正向發展。

除了新建工程專案增加，惠普指出，在原物料持續上漲，矽酸鈣板主要原料紙漿價格漲價下，惠普今年已數度調漲矽酸鈣板產品價格，配合新建工程案量的增加，預期2024年的營運可望恢復成長。