半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）從明（2024）年起，將無法獲得三款DUV（深紫外光）機台出口大陸許可證，因此趕在年底前對大陸客戶出貨。外媒消息指出，11月份，大陸從荷蘭進口晶片製造微影設備價值暴增1050％，且均價貴了46%，意指在拜登政府阻撓下，陸企仍可獲得較為先進的設備。
南華早報報導，大陸11月進口16台荷蘭微影設備，價值7.627億美元（約台幣237億元），年成長10倍；相較之下，10月從荷蘭進口的微影設備21台，價值6.725億美元（約台幣209億元）。
從均價來看，11月的晶片機台單價較10月貴了46%，意味著在美國制裁禁令打壓之下，大陸企業仍可持續獲得較為先進的設備。
報導指出，事實上，大陸11月總共進口42台微影設備，價值達8.168億美元（約台254億元），其中15台來自日本，Canon、Nikon都是日本半導體設備大廠。大陸11月進口的晶片製造設備，幾乎來自荷蘭、日本。
分析人士指出，大陸進口機台數量暴增，應是廠商為趕在明年禁令生效前趕緊出貨。
美國商務部在10月擴大對中國大陸的晶片出口管制措施後，大陸的進口量連續兩個月飆升。
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