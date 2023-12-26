【時報記者莊丙農台北報導】台灣證券交易所今天召開董事會，通過眾福科(3168)上市以及沛爾生技、微矽電子(8162)2家公司創新板上市。

此外，2023年進入倒數尾聲，為迎接新年到來，證交所製作融合公司全新企業識別形象及祥龍元素的春節紅包袋與吉祥賀卡，致贈廣大投資人，龍年紅包袋已陸續配送至全台8百多個證券商營業據點，民眾即日起也可至證交所101大樓10樓限量索取。

證交所本次推出2024年龍年紅包袋，首度跳脫一般慣用的直式紅包袋框架，改採橫版樣式，整體設計風格亦有別於往年，讓人耳目一新。首先，袋面以局部上光手法，呈現證交所今年7月全新啟用的LOGO圖標，並採具時尚感方式排列成底紋，展現光澤和立體浮水印效果，顛覆視覺和觸感。紅包袋中央以俐落線條勾勒出祥龍輪廓，更特別的是與證交所LOGO圖標鑽石外型相結合，並燙上質感霧金，蘊含吉祥、富貴的新氣象。

證交所表示，新的企業識別意謂著企業理念的重塑與再出發，代表全公司上下凝聚共識，發揮鑽石般堅強的意志力、行動力與執行力，也象徵證交所經營團隊的鑽石陣容。紅包袋內的吉祥賀卡沿襲證交所特有的傳統，貼附一元硬幣，象徵一元復始，富貴圓滿，並搭配騰躍飛升的祥龍，展現飛龍吐珠之勢，藉以期許證交所在新的龍年裡，引領台灣資本市場持續飛躍奔騰，再創榮景。