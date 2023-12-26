問界M9及華為冬季全場景發布會26日舉行，華為新機nova 12 Ultra正式亮相。華為nova 12 Ultra、nova 12 Pro搭載6,000萬人像追焦雙攝與800萬人像特寫鏡頭，採用全新中置雙眼立體視覺影像系統。後置鏡頭方面，這款新機搭載5,000萬像素實體可變光圈鏡頭。

IT之家報導，華為nova 12 Ultra機型提供煙雲灰、曜金黑、12號色（藍色）三款配色，採用業界首創一體化素皮壓花設計以及第二代定制小荔枝皮紋，後置全新精緻星耀環，正面採用等深四微曲設計。

此前市場消息傳出，華為nova 12 Ultra預計搭載麒麟9000SL處理器，華為nova 12 Pro預計搭載麒麟8000處理器，華為nova 12活力版預計搭載驍龍778G4G處理器。

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