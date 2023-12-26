潘文淵文教基金會26日舉行「第17屆潘文淵獎頒獎典禮」，表揚對科技產業發展關拓卓越貢獻的終身成就獎，今年由聯發科（2454）副董事長暨執行長蔡力行榮獲。

遴選委員會召集人曾繁城指出，蔡力行為美國康乃爾大學材料科學暨工程博士，歷經台積電、中華電信董事長等歷練，於2017年加入聯發科技擔任共同執行長，藉其在半導體製造，電信界經驗及國際化管理長才，持續投資低功耗處理器、5G、WiFi、AI 等關鍵技術，帶領聯發科技開創新局。

聯發科股價於26日站上千元關卡，蔡力行表示，過去股價還有更高，明年市況將比今年更好，對聯發科未來營運深具信心。聯發科屢創營收新高，站穩世界級晶片地位，更積極布局未來各項終端 AI 裝置、車用等領域。

現今AI技術快速變化的環境下，半導體產業持續並保持創新，聯發科擔綱重要腳色，為台灣半導體產業進步及提升競爭力貢獻一份心力。未來基金會也將繼續秉持潘文淵先生開創台灣半導體產業新局。

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