隨著通膨降溫、聯準會暫停升息，市場對於明年上半年降息的預期增溫之下，帶動債市表現，使得債券ETF買氣爆棚，在12月5日掛牌首日僅一小時就達可募集額度上限、暫停受理初級市場申購的00937B群益ESG投等債20＋，追募申請已獲金管會核准，根據25日群益投信官網公告的內容，本次追加募集額度最高為新台幣195億元，為求公平性，將自2023年12月26日起至2024年1月3日止，採取控管額度措施，進行初級市場配售，也反應國內債券ETF基金買氣未減。
群益投信也在公告中提醒，因市場參與熱烈，有買進計畫的投資人，請密切注意次級市場買盤過於踴躍而出現溢價過大的價格波動風險，務必審慎評估價格之合理性，而目前持有的投資人，則須留意未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險。
財富管理專家表示，今年來債券ETF人氣火熱，規模、受益人數雙增，截至12月22日止，所有投信發行之債券原型ETF規模來到近新台幣2.05兆元，受益人數也突破百萬，來到近105.79萬人，相較去年底的14.55萬人，成長近627％。而今年新募集的三檔債券ETF也相當受到市場青睞，分別為00937B群益ESG投等債20＋、統一美債20年與國泰10Y＋金融債，當中又尤屬00937B人氣最旺，受益人數達83588人，不僅是這三檔債券ETF受益人數最多的產品，更一舉衝上債券ETF受益人數排名第四大，顯見市場對此ETF之認可。
群益ESG投等債20＋ETF（00937B）經理人曾盈甄表示，隨著存ETF風氣的盛行，加上升息循環來到末端，也促使越來越多投資人將目光轉向於交易成本更為便宜，且也具有配息機制的債券ETF。在債券資產的選取上，現階段又尤以長天期BBB投資級公司債最值得關注，一來其隸屬於投資等級，債信品質無須擔心，二來現階段其殖利率近6.2％，不僅較過去20年平均4.67％高，也較一般投資等級債更具吸引力，再者，天期越長的債券在有望迎來利率拐點下，受惠程度又更高。而就投資標的優化的角度來評估，若能進一步挑選重視ESG經營的企業所發行的長天期BBB級公司債，不僅能掌握全球永續投資趨勢，亦有助提升投資成效，長天期ESG BBB級債ETF可說是現階段最能兼顧ESG趨勢、收益、品質與潛在資本利得空間之投資工具。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：