富旺國際（6219）董事長林正雄26日在法說會表示，富旺已備妥三年內近200億元籌備案量，預計每年規劃推出總銷50至70億元的新案；2024年將於台中國美館特區與后科園區，推出總銷合計51億元的雙建案搶市！

富旺今年以來隨著「心海城」、「雲科莊園」、「幸福好好」完工入帳穩健交屋下，貢獻富旺前11月合併營收為19.39億元、年增275％，前三季EPS1.98元，獲利表現亮眼！

從富旺13個線上預售案來看，總銷合計逼近133億元，平均銷售率達74％，不僅推進今年前三季已簽訂合約金額達到14億元，較去年同期增加2億元，其中包括「協奏曲」、「讚時代」、「悅時代」、「微美居御金特區」及「微美居鉑金特區」等個案，累計銷售總額逼近50億元。

上述個案目前逐步進入完工階段，申請使用執照中，預計於2024年上半年陸續交屋入帳，有機會創造富旺未來各季度業績表現呈倍增態勢。

林正雄表示，隨著新青安貸款效益持續發酵、以及政策逐漸明確後，房地產業者與消費者皆能以清晰明白的心態布局推案與置產，加上美國聯準會啟動降息進而帶動全球、全台經濟成長，奠定整體房市回溫動能。

林正雄進一步表示，富旺看好台中市中心的高居住需求量，以及台中科技產業園區人口紅利所帶來穩定的居住剛性需求，富旺將延續「天際W-One」鑽石級智慧建築候選標章之指標建案，2024年將推出總銷合計達51億的兩大新案，包括國美館特區「麻園頭新案」以及后科園區「口庄段新案」，期再掀一波銷售佳績。

法人表示，富旺已備妥200億元儲備案量，隨著建案施工進度及交屋時程如預期，有望堆疊營運動能逐季強勁攀升，營運表現成長可期！