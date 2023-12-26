永豐銀行26日宣布攜手早午餐連鎖品牌「麥味登」正式啟動企業數位化金流全新服務；永豐銀行總經理莊銘福表示，連鎖加盟為實踐創業夢想的方式之一，永豐則提供一站式整合金流服務，陪伴連鎖品牌與加盟主共同成長茁壯；全新導入圈存扣款系統（eACH）即時代收方案，提升企業總部與加盟門市之間的收、付款效能；同時簡化開店所需的各項金流申請，滿足資金管理與員工薪轉等多元需求。

永豐銀行指出，旗下企業現金管理平台「寰宇金融網」結合eACH，推出即時與預約代收功能，可用於支付原物料等貨款項目，僅需10分鐘即完成扣款入帳與帳務比對，大幅提升企業總部與加盟門市的經營效能；過往採取人工收款、紙本對帳方式一般需時3天以上的作業時間。永豐銀行亦與麥味登合作線上點餐刷卡收單，藉以促進品牌的會員經營與消費者數位體驗。

加盟主也可使用寰宇金融網管理門市帳務；同時，永豐銀行表示，加盟門市的薪轉戶可享自動化跨行提款轉帳免費次數、投資手續費折扣及房貸、信貸優惠利率。

除早午餐外，連鎖藥局、健身中心或醫學美容等連鎖加盟產業，均可導入整合數位金流服務，永豐銀行表示，將透過多元工具協助連鎖品牌與加盟主持續成長，一同邁向「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」企業願景。

揚秦國際企業（2755）旗下有「麥味登」、「炸鷄大獅」、「REAL 真‧Café‧Bread」及「涮金鍋」等四大連鎖餐飲事業；麥味登全台門市逾800家。