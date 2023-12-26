玉山金控與政治大學商學院於日前舉行2023玉山學術獎頒獎典禮，由政治大學商學院黃家齊院長、玉山金控陳茂欽總經理共同頒獎，獲獎教授為資管系莊皓鈞與周彥君老師，得獎論文發表於頂尖期刊《Journal of Operations Management》，莊皓鈞老師已連續三年且第5次獲獎，為玉山學術獎獲獎次數最多的學者。

政大商學院黃家齊院長表示，感謝玉山自2016年起長期支持頂尖學術研究，產學攜手合作促進管理知識的發展，政大商學院在此獎項上計有12位教授獲得，也有幾位老師榮獲玉山學術獎多次肯定。在追求學術頂尖的路上，雖然辛苦且需要長期努力，但有玉山堅強的支持，未來一定會有更多老師學術成果躍上國際、邁向世界頂尖。

周彥君老師發現社會科學研究者在雜亂無章的數據中，設法建立起可解釋、進而可供決策者操作的理論模型，本研究提出可即透過機器學習善於挖掘資料在線性模型之外的互動關係，提供研究者從大量數據中發現出重要驅動因素及其交互非線性的關係，同時對於所挖掘出資料趨勢，能夠透過統計推論建立在單一樣本外的可信度，進一步建立具有外部推論性的解釋模型。

另一方面，莊皓鈞老師認為機器學習近年來被大量運用在數據驅動的預測和決策問題解決，然而其對於理論建構與測試的功效在管理研究仍未被充分運用，因此以具良好統計推論性質的隨機森林為基礎，提出一套五步驟分析方法，展示統計機器學習如何補強線性統計模型的不足，並以半導體供應鏈下游的需求訊號和上游庫存服務的實證研究展示方法效用。管理學者能以此方法更完整的測試假說，發掘、驗證新的理論。

玉山金控陳茂欽總經理表示，人才是先行指標，也是關鍵指標，有傑出的老師、頂尖的學術研究，才可以培育造就更多優秀的人才。「玉山學術獎」至今邁入第13年，獲獎領域涵蓋財務、會計、行銷、資訊管理、作業管理以及組織管理，展現玉山學術奬推動國內管理領域研究與國際接軌，以及鼓勵頂尖學術研究的成果。歷年累計共頒發76座獎項，期盼透過玉山學術獎的拋磚引玉，可以協助更多傑出學者站上國際頂尖研究舞台，發揮更大的影響力，為台灣增添更多榮耀。