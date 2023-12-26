中科房市再噴一波？！「中科台中園區二期擴建計畫」內政部26日都審大會審議過關，中科管理局預計明年6月底前交地給台積電（2330），並與園區公共工程同步動工，對中科爭取台積電最先進製程將有加分效果！
中科二期擴建計劃都審過關利多消息一出，對中科周邊區域如西屯區、龍井區、沙鹿區、大雅區房市大加分，預售案房價再度蠢蠢欲動！
據悉，台積電中科擴廠將引進最新製程，投資額達1兆元，預計帶入超過4,500名就業機會，區域本就強勁的住宅剛需勢必更上層樓，帶動房市持續發展，品牌建商早已卡位推案。
受惠中科開發，品牌建商積極搶進，近期推案又以精銳、寶輝、磐鈺「三強鼎立」最受注目！其中，最新公開的「精銳WORLD」討論度最旺，進場兩周以來、來客突破250組，客戶反應熱烈，目前實登揭露成交單價已站上5字頭、創下區域單價新高！
「磐鈺雲詠」累積實登筆數達43筆，均價6字頭，銷售逼近五成，其中還有兩筆單價賣破7字頭。
至於豪宅建商寶輝建設的國際整體城區開發案「寶輝VILLAGE」，目前推出「寶輝國際莊園」與「寶輝世紀莊園」，最高單價每坪來到72.8萬元，今年成交有七筆單價都突破7字頭，持續創市場高價。
「寶輝VIILAGE」包含三塊四面臨路完整街廓基地，攜手東京麻布台HULLS之總規劃團隊-株式會社日本設計（NIHON SEKKEI）與各領域的頂尖專家，以全球視野與國際規格，共同打造未來總體城區。
繼「寶輝國際莊園」與「寶輝世紀莊園」受市場熱烈迴響後，即將登場的是「寶輝THE TOWER」被譽為台中唯一綜合發展項目，該案基地位於福科路與永福路口，以「垂直花園的豪華住宅」為訴求，產品規劃40、50、90坪，市場估成交單價7字頭。
寶輝建設另於福科路上打造一座獨立5層樓零售商業「寶輝PLAZA」與1~2F沿街式低層商業空間，不對外銷售統一招商管理，期待為未來都市生活帶來全新的活力與蛻變。
元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，中科台中園區二期擴建案將帶來大量就業機會，且整體產值上升後帶動薪資同步上揚，科技新貴的剛性需求挹注強勁撐盤動能，包括中科核心、龍井、海線、大雅等區域房價齊漲，且中科生活圈內可開發土地近飽和，更加推升個案珍稀保值性，預售新案量少價昂。
精銳建設近期在中科生活圈推出「精銳WORLD」，產品規劃35、39坪，均質三房，磁吸科技人的青睞！
「精銳WORLD」專案經理涂凱迪表示，該案2,500坪大基地開發僅蓋一棟建築物，保留約2,200坪森林花園，建築密度僅12％，是繼一期「精銳闊」之後，以超低建蔽率、超高綠覆率的花園生活和高度視野，滿足菁英對生活品質的挑剔，下樓就可享受花園、公園綠意圍繞，讓「精銳WORLD」甫推案就獲得熱烈迴響。
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