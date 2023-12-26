退休是每個人都要步入的人生階段，然而，每個人對退休的想望及擔憂皆有所不同，尤其在臺灣逐漸邁入超高齡化社會，加上通膨以及老年醫療費考量，對退休生活的期望與準備也不斷在改變。

保誠人壽已經連續六年進行退休調查，持續追蹤及了解民眾對退休的想望及憂慮，其2023退休調查顯示，雖然逾8成有退休規劃者對於退休生活保有樂觀想像，然而經濟及健康因素的考量讓他們的期望退休金總額較去年大幅增加122萬，提升至近1,600萬元，且有54.2％是40歲（含）以前即開始準備，32.8％覺得自己會「延後退休」；而沒有退休打算的比例則上升至18.4％的高點。保誠人壽建議民眾，準備退休金時需要考量長期性以及穩定性，並且要善用工具提早因應。

隨著通膨、持續的家庭支出，以及國人平均餘命逐年增加等因素，今年的調查發現，有退休計畫者（81.6％）為近三年來比例最低的；沒有退休打算（18.4％）的比例則來到一個新高點，與去年相較上升8.2％。整體來看，經濟收支面與維持身心健康為不想退休者的主要考量。本次調查發現41.1％的三明治族有退休金規劃，其平均每月投入的金額近1萬6千元，並認為「自己的儲蓄」（80％）、「投資理財收入」（58.8％）、「政府提撥的退休金」（45.2％）、以及「我的保險金」（43.8％）是最有保障的退休生活費來源。

保誠人壽2023退休調查指出，臨屆退休，民眾感到最不安的原因是「自己的健康狀況不穩定」（59.1％）、「退休金不足／儲蓄未達期望金額」（51.7％）及「家人健康狀況不穩定」（48.5％）。進一步探討，發現48.9％有退休規劃的受訪者，對於退休規劃準備的壓力值超過「5分」（以0-10分計算），其中40歲以下受訪者較有感受到退休規劃準備的壓力。再仔細觀察占台灣人口超過八成的三明治族，他們作為家中支柱同時要準備退休，在現階段最擔憂的大包括「長輩的健康及照顧」（66.9％）、「自身的健康」（52.5％）以及「子女的學業、婚嫁、工作」（46.4％）。

探討有做退休金理財規劃者準備退休金的工具，主要為「股票」（71％）、「台幣或外幣活／定存」（68.7％），其次是「保險」（57.7％）。整體平均約為6.8個月會檢視一次理財規劃，其中預計在50歲前退休者約5.8個月檢視一次；預計在51~60歲退休者約5.9個月檢視一次，相對較常檢視理財規劃；無退休規劃則較久者，約7.8個月才檢視一次，長期穩健理財規劃以及保障對於三明治族至關重要，保誠人壽提醒三明治族應定期檢視保障需求，讓不同人生階段的保障及資產都獲得全面防護。

因應預期退休年齡延後，為了準備退休所需工作的年期會增加，保誠人壽建議民眾更應全面的檢視及規劃家庭保障，避免因發生風險致工作中斷，影響收入及退休的準備。保誠人壽藉由每年的退休金準備調查，協助民眾布局理想退休人生，從消費者的角度出發適切建議，幫助他們充分準備並迎接退休這個重要人生階段，落實集團宗旨「保障每個人生 誠就每個未來」。