攸關台積電擴建的中科二期擴建案再有進度！內政部都委會26日審議通過「變更中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫（配合台中園區擴建二期）案」，充實半導體產業先進製程廠房用地需求，使中科園區與新竹園區、南科園區共同成為護國神山產業鏈進駐首選，最快明年中可交付土地給進駐廠商及施作公共工程。
內政部指出，10月26日召開專案小組會議，獲致6大具體建議意見，要求台中市政府及國科會中科管理局補充說明國家2050淨零路徑、永續發展目標SDGs及ESG指標，中長程交通系統規劃、公用事業供應及設施設備規劃構想（用水用電）、環境敏感與災害潛勢及防災計畫等。
內政部說，土地徵收審議小組於12月6日召開會議報告，確認徵收土地的公益性及必要性、隔離綠帶設置合理性、經濟及文化保存之評估及私有土地及高爾夫球證補償協商事宜。
內政部表示，今日都委會審議中，中科管理局提出相關補充說明，獲得出席委員支持通過，後續將由中科管理局循程序辦理用地取得，預計最快明年中即可交付土地予進駐廠商以及進行公共工程施作。
內政部指出，中科擴建二期將變更部分農業區及機關用地為89公頃的園區事業專用區及相關公共設施用地，未來除可引入4500人之就業人口充實半導體產業量能，也因應氣候變遷及2050淨零路徑之策略與目標，明定再生水及再生能源之供應期程，具體呼應國際永續發展目標等相關指標。
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