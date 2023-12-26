美國夏威夷州為了留住島上的醫療人才，公開第一批學貸補助計畫，只要留在夏威夷全職工作兩年，就有機會減免最高10萬美元（約新台幣309萬）的貸款金額，目前已經有492名醫護人員受惠。

Business insider報導，過去是一名醫生的州長Josh Green在聲明中提到，「看到這個計畫能夠發揮效果，真是令人欣慰，因為正是因為這類的援助計畫，在多年前把我帶到了夏威夷。」

此外，Josh Green說：「我親眼目睹醫療服務的迫切需求，特別是在農村和服務不足的人群中，這會是一個很好的開端，有助減少全州醫療人員短缺的嚴重問題。」

該計畫規定申請者必須在夏威夷服務2年，並逐年評估狀況是否延續下去，議會已經同意編列3000萬美元預算，另外，雲端運算服務提供商Salesforce創辦人Mark Benioff夫妻檔捐款500萬美元支持該計畫。