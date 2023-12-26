財政部26日攜手法務部啟動公股球員防護網聯繫平台，財政部長莊翠雲表示，將透過關懷輔導、預警通報，以及定期安排法治教育等策略，引導球員重視誠信法遵。
財政部「公股球員防護網聯繫平台」啟動會議由莊翠雲、法務部次長黃謀信及台灣銀行董事長呂桔誠、合庫銀行董事長林衍茂、台灣菸酒公司董事長丁彥哲率所屬球隊的球員、防護員及教練共同參與。
莊翠雲表示，為守護、協助公股球員能正確處理不當干擾，展現強化誠信的決心，財政部與法務部、檢警單位合作建立防護網，規劃短中長期策略。
短期作為包含啟動聯繫平台與今天的法治教育課程；中期則是為球隊人員建立關懷輔導、預警通報管道，定期安排法治教育課程，編撰職業倫理教材；長期會滾動檢討相關策略，讓公股球員在國內外賽事取得佳績之際，也能引導公股事業機構共同實踐誠信治理的目標，重視法遵等議題。
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