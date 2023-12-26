台股今（26）日收17,751點大漲146點，台積電、台塑化、台達電等扮功臣，各貢獻指數3～41點，但，根基、海華、芯鼎、世坤、智通、系微、信紘科等7檔上市櫃股，小兵立大功，股價更勝一疇，同寫歷史新高。
上述7檔股價創新高股中，根基、海華、芯鼎3檔為上市股，其他4檔為上櫃股，只有系微為200元俱樂部，智通及信紘科股價在百元出頭，其餘多在80元以下，多屬中低價股。
根基近日傳出接獲聯發科銅鑼資料中心建案，近日外資小買超，今年前三季每股獲利（EPS）已達5.62元，獲利表現亮眼，股價表態創歷史新高。
海華25日法說會釋出將攻電重車應用，今年前三季EPS已達1.8元，接近去年人年的1.93元，外資近日偏多操作。
芯鼎11月營收年增達45％，營運漸否極泰來，外資25日狂加碼1,249張，今（26）日法說會內容受期待，股價先登頂。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：