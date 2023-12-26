台股今（26）日收17,751點大漲146點，台積電、台塑化、台達電等扮功臣，各貢獻指數3～41點，但，根基、海華、芯鼎、世坤、智通、系微、信紘科等7檔上市櫃股，小兵立大功，股價更勝一疇，同寫歷史新高。

上述7檔股價創新高股中，根基、海華、芯鼎3檔為上市股，其他4檔為上櫃股，只有系微為200元俱樂部，智通及信紘科股價在百元出頭，其餘多在80元以下，多屬中低價股。

根基近日傳出接獲聯發科銅鑼資料中心建案，近日外資小買超，今年前三季每股獲利（EPS）已達5.62元，獲利表現亮眼，股價表態創歷史新高。

海華25日法說會釋出將攻電重車應用，今年前三季EPS已達1.8元，接近去年人年的1.93元，外資近日偏多操作。

芯鼎11月營收年增達45％，營運漸否極泰來，外資25日狂加碼1,249張，今（26）日法說會內容受期待，股價先登頂。

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